 

Мнение: Посол США покинет Россию “повидать семью”

20.04.2021, 11:12, Разное
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Несмотря на то, что посол США в РФ Салливан дважды отказался следовать "рекомендациям" МИД РФ уехать на "консультации" в США, Россию он временно все же покинет. Хотя вчера вечером и сообщалось https://www.eg.ru/politics/1167824-posol-ssha-ne-zahotel-uezjat-iz-rossii/, что посол США не хотел следовать рекомендациям и уезажть,  добиваясь того, чтобы его официально выгнали по всей форме.
Как сообщают https://clck.ru/UPYXa с ссылкой на представителя Госдепа, посол США отбудет в Вашингтон для "общения с семьей и консультаций". Отъезд состоится на этой неделе. В Россию он вернется "в ближайшие несколько недель". В общем, в своих рекомендациях, МИД РФ на этот раз оказался весьма настойчивым и убедительным.

Источник: Colonel Cassad



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