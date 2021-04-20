ABC NEWS – после снятия санитарных ограничений американские рестораны столкнулись с нехваткой работников

Ресторанный бизнес в США, уже тяжело пострадавший от последствий пандемии, столкнулся с новой проблемой — нехваткой рабочей силы, пишет ABC NEWS. Как передаёт телеканал, после снятия санитарных ограничений оказалось, что владельцы заведений общепита не в состоянии найти работников. Если одни предприниматели винят во всём продолжительную выплату пособий государством, другие связывают нежелание людей работать в сфере обслуживания с тревогой за своё здоровье, отмечается в репортаже.

Сегодня появились новые тревоги в отношении ресторанного бизнеса — уже тяжело пострадавшего от пандемии. Теперь, после снятия санитарных ограничений многие предприятия с трудом находят сотрудников. С репортажем корреспондент ABC Дейрдра Болтон.

Сегодня ресторанный бизнес потрясён разрушительной пандемией. И вот — новая проблема.

ДЖОН УИД, операционный директор компании Restaurants Inc.: Я никогда не сталкивался с такими трудностями при поиске людей для работы в ресторанах.

Объявления о найме на месте, спрос растёт, но работодателям нелегко найти сотрудников.

ДЖОРДЖ РОДИНОС, владелец кондитерской Black Cat: Мы сократили нашу рабочую неделю на один день, а затем нам пришлось существенно сократить количество позиций в меню.

При том, что 16 миллионов американцев в какой-либо форме получают выплаты по безработице, некоторые управляющие ресторанами утверждают, что столь продолжительная помощь приводит к нехватке рабочей силы.

МУЖЧИНА: Слишком много людей сидят дома, получая чеки по безработице.

По меньшей мере 20 штатов отныне вновь вводят требование о поиске работы для получателей помощи в качестве условия для продолжения выплат им пособий по безработице.

Марк Ирвинг из компании Charlie Palmer Steak cчитает, что существуют и другие факторы.

МАРК ИРВИНГ, Charlie Palmer Steak: У нас есть несколько сотрудников c хроническими заболеваниями. Они не вернутся, пока не будут полностью вакцинированы. Я хочу заверить вас, что ресторан всё делает правильно в отношении средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

ДЕЙРДРА БОЛТОН, бизнес-корреспондент ABC NEWS: Американцы тратят в ресторанах больше, чем в июне прошлого года, и владельцы бизнеса хотят, чтобы это продолжалось. Линдси?

Спасибо, Дейрдра!

Дата выхода в эфир: 19 апреля 2021 года