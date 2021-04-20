Поплавский представил лирический клип “Любов у серці маю”

Издание отмечает, что, в отличие от недавних эпатажных видео, новый клип раскрывает душу исполнителя, который предстал в глубоком и романтичном образе. Поплавский рассказал, что любовь – это его Вселенная, самое главное чувство, которое вдохновляет и наполняет жизнь смыслом, а все, что он делает, делает только с любовью и с полной самоотдачей.

“Песня “Любов у серці маю” – это философия моей жизни, исповедь человека, который с оптимизмом смотрит в будущее. Любовь – главное в жизни. Это чувство окрыляет и придает сил, – заявил Поплавский. – Живите на все сто, любите и будьте любимы!”

В клипе стойка микрофона символизирует дерево жизни, она оформлена весенними цветами, а лирический герой “не просто поет о своем нежном чувстве, весне, а раскрывает душу и передает свою любовь во Вселенную”, отмечают “Факты”. Поплавского окружают “нежные звездочки” – девушки из балета.

ВИДЕОВидео: Михайло Поплавський / YouTube

Поэт Николай Бровченко и композитор Виталий Волкомор написали песню специально для Поплавского. Режиссером выступил Дмитрий Гук, оператором-постановщиком – Алексей Степанов.

“Эта песня – очень атмосферная, она заряжена философией жизни Михаила Поплавского. Мы предлагали много вариантов сценария, но он все отвергал. Согласился передать идею через его эмоции, – рассказал режиссер. Звезды – это любовь. Когда мы любим, часто смотрим на них. Их мерцание – это светлые, яркие и неповторимые эмоции”.

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Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua



Фото: showbiz.fakty.ua

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