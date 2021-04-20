“Полное фиаско!”, “Буратино”, “Неудобно за них”. В сети обсуждают поведение сына Королевой на концерте мамы

Видео включает как сольные выступления Королевой, так и с мужем, стриптизером Тарзаном и сыном Архипом Греком.

“Ваши сердца, мой преданный зритель, всегда в моем сердце!” – написала певица.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Подписчики отреагировали на видео.

“А при чем тут Тарзан? Ладно, сыночка мама тянет – молодой! Мама должна дорогу показать и помочь!” – написала raviia.nekrylova.

“Они присели ей на шею. Таскаются за ней и лезут туда, где их не ждут. А может, Наташа боится оставлять Тарзана одного дома? А сынок как дерево стоит. Хоть бы научили его двигаться! В такой семье быть Буратино – даже странно! Мать и отец пластичные. Даже неудобно как-то за них”, – ответила tele2ia.

“Наташа и Сергей отлично смотрятся! Оба очень талантливы! Сергей отлично двигается, поет и занимается живописью! А что касается сына, то полное фиаско и разочарование! Артистического таланта нет! Вот он действительно – не пришей кобыле хвост!” – отметила galiagrinyuk.

Контекст:Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году она уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.

Королева замужем за стриптизером Сергеем Глушко. Сын Архип родился у них в 2002 году.

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