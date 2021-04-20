“Настроение – так себе”. Бурмака заявила, что оплатила коммуналку из “последних финансовых сил”

“А кто объяснит, вот как может заплатить коммунальные платежи по этим тарифами человек без “финансовой подушки”, [который] уже полтора года без работы и без надежды на работу? Человек, например, из нашей “креативной” сферы? Я не жалуюсь, сегодня сделала это и скажу, что из последних финансовых сил. И это еще я не снимаю жилье. Но работу тем, кто работает со мной, тоже дать не могу”, – написала певица.

Она отметила, что ее единственная мысль сейчас о том, чтобы не было хуже.

“Настроение – так себе”, – резюмировала Бурмака.

“Это полный капец. Моя сестра в Германии получает уже год помощь в евро. На эту сумму можно прожить и даже отдохнуть на море”, – отреагировала на публикацию украинская артистка Ольга Сумская.

https://www.facebook.com/maria.burmaka/posts/10157729943671020

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Киеве с 20 марта 2021 года местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

С 5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. 14 апреля локдаун в украинской столице продлили до 30 апреля.

Украинцы могу оформить пособие по безработице в связи с потерей работы в период карантина. Оно назначается с первого дня получения статуса безработного, а общая продолжительность выплаты пособия не может превышать 270 календарных дней.

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