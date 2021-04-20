Запад умиротворяет Путина, как Гитлера – The Times

Однако, пишет Лиддл, такие слова экспертов звучат похоже на высказывания о действиях лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в октябре 1938 года в Чехословакии.

Журналист считает, что экономические санкции против РФ недостаточны. Западные страны “умиротворяют” президента РФ Владимира Путина, как в свое время умиротворяли Гитлера, пишет он и призывает: “Пустите Украину в НАТО”.

По мнению Лиддла, лучшее, на что способен Запад, сталкиваясь с “беспощадными оппонентами” – “жалобно скулить”. Так происходило, когда РФ в 2014 году оккупировала Крым и когда произошел вооруженный конфликт между Россией и Грузией в 2008-м, отметил он. Журналист подчеркнул, что подобное было и во время потери Гонконгом свобод, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (по информации Госдепа США, Китай совершает геноцид в отношении уйгуров).

“И Путин, и [председатель КНР] Си Цзиньпин безнаказанно совершают еще более тиранические действия, травли и убийства”, зная что Запад не имеет смелости на более жесткую реакцию, считает Лиддл.

Он приходит к выводу, что тактика успокоения работает для западных стран в том плане, что их “держит в комфорте, пока другие люди умирают”.

“Она работает только некоторое время. Рано или поздно волк или медведь появится у вас за дверью”, – резюмирует он.

Контекст:15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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