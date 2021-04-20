Степанов спрогнозировал, когда улучшиться ситуация с вакцинацией украинцев от коронавируса

Глава Минздрава объяснил, что ряд стран запретили вывоз препаратов, и из-за этого Украина не получила вовремя дозы вакцин, по которым уже подписаны контракты.

“Мы думаем, что ситуация улучшиться уже в мае этого года. Во-первых, мы ожидаем, еще раз подчеркиваю, закрытия тех контрактов, по которым у нас уже есть [препараты] – это 1,5 млн доз […] Covishield и 1,7 млн доз от компании Sinovac. Кроме того, мы ожидаем первые поставки вакцин от компании Pfizer, а также по инициативе COVAX”, – сказал Степанов.

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Covishield (поступило 500 тыс. доз).

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз).

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

В рамках механизма COVAX Украина до конца мая должна бесплатно получить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.

Всего, по словам Степанова, в 2021 году Украина рассчитывает получить 37 млн доз вакцин.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По данным Минздрава, к 20 апреля в Украине вакцинировали почти 643 тыс. человек. За последние сутки ввели 12,1 тыс. доз.

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