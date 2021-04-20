Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации

19 апреля звезды российского экрана собрались на “Мосфильме”.

Компания МТС презентовала новый онлайн-кинотеатр KION.

Гостями вечера стали актер Юрий Колокольников, генеральный

директор Первого канала Константин Эрнст, звезда сериала “Полицейский с Рублевки”

Сергей Бурунов, актриса Екатерина Шпица.

На красной дорожке светилась от счастья Ирина Безрукова. 56-летняя

актриса поразила присутствующих цветущим видом.

Также журналистам с удовольствием позировали телеведущая Яна

Чурикова, актер Иван Добронравов с супругой, звезда сериала “Содержанки” Дарья

Мороз, актер Павел Табаков и его родительница Марина Зудина, актриса Наталья

Бочкарева, исполнительница главной роли в сериале “Ищейка” Анна

Банщикова, теледива Эвелина Бледанс, новоиспеченная жена миллионера Дарья

Повереннова и другие.

Генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин рассказал гостям

вечера о новой ОТТ-платформе. Также присутствующие на презентации узнали об

оригинальных проектах, которые будут представлены в онлайн-кинотеатре.

Игорь Мишин обещал любителям сериалов много качественных

проектов. Например, сериал “Клиника счастья” с Дарьей Мороз в главной

роли. Лента расскажет о докторе сексологе-эндокринологе, который помогает пациентам

наладить личную жизнь.

Психологическая драма “Хрустальный”, как уверяют

создатели, создана на основе реальных событий. Центрального персонажа сыграл Антон

Васильев. Герой сериала “Хрустальный” пройдет сложный путь

преодоления травмы.

Многосерийная картина “Афера” расскажет о

трудностях самоизоляции в деревне. В центре повествования – три брата. Парни

долгое время держали в страхе весь населенный пункт. Испугавшись коронавирусной

инфекции, братья запираются в своем доме. Соседи, избавившись от мучителей,

вздохнули свободно. Жители деревни решают не говорить парням о завершении

карантина. 200 человек проворачивают аферу, чтобы заставить буйную троицу

сидеть в четырех стенах.

Также гостям мероприятия представили ряд оригинальных

документальных фильмов: “Дуров”, “Немцы” и другие.