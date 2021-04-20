В России за сутки выявили 8,1 тысячи новых больных COVID-19

Количество россиян, подхвативших коронавирусную инфекцию, за день выросло на 8 164. Менее половины из них – 12,6% – не имеют клинических проявлений заболевания. Полностью выздоровел 9 631 человек. Скончались от осложнений, вызванных ковидом, 379 пациентов.

Больше всего новых случаев (1 996) выявили в Москве. В первую пятерку регионов страны по COVID-19 также попали Санкт-Петербург (687 случаев), Московская область (562 случая), Ростовская область (235 случаев) и Самарская область (190 случаев), передает оперативный штаб.

Всего с начала пандемии коронавируса в России диагноз поставили 4,7 миллиона граждан. Вылечились и покинули больницы 4,3 миллиона человек. За весь период было зафиксировано 106 307 летальных исходов.

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