У молодых людей реже болит шея, если они не сидят прямо



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В исследовании ученые продолжили свою предыдущую научную работу, посвященной осанке молодых людей. Когда участникам было по 17 лет, исследователи провели объективную оценку их позы при сидении за столом. Сейчас, кода эти молодые люди достигли возраста 22 лет, их попросили ответить на вопросы, связанные с болью в шее. Ученые собрали полные данные о 686 участниках.

«Мы изучили, как обычно сидят люди, и выделили четыре группы поз. Мы хотели определить, как часто у людей из этих четырех групп развивается боль в шее. Мы учли и другие факторы, которые могут влиять на возникновение боли в шее, включая пол, массу тела, рост, наличие депрессии, уровень физической активности, сидячее время, время использование компьютера», – сообщила Карен Ричардс (Karen Richards) из Университета Картин, соавтор исследования.

Оказалось, что риск развития продолжительной боли в спине ниже у девушек, которые сидят в расслабленных позах (с согнутой спиной и наклоненной вперед головой), по сравнению с теми, кто сидит прямо. Для мужчин такой закономерности ученые не обнаружили, с риском боли в шее у них не связали ни одной позы.

Авторы подчеркивают, что результаты их исследования распространяются только на старших подростков и молодежь. Но они указывают, что полученные данные поднимают вопрос относительно справедливости сегодняшних стандартных рекомендаций для профилактики боли в шее. Рекомендацию сидеть прямо необходимо переосмыслить, считают ученые.

Эта группа австралийских исследователей «атаковала» мифы о связи позы при сидении и боли в шее еще в 2016 году. Тогда при изучении тех же 17-летних людей они не обнаружили связи между позой при сидении и риском боли в шее. Боль в шее чаще возникала у людей с меньшей физической активностью, с пониженным настроением и у тех, кто хуже спит. В том же исследовании они не обнаружили пользы от различных эргономических приспособлений, которые помогают менять позу во время сидения.