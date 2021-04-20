 

Названы 11 продуктов для ежедневного рациона мужчины

20.04.2021, 10:58, Разное
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Врачи-диетологи назвали 11 продуктов, которые мужчины должны есть каждый для сохранения здоровья. Перечень составлялся исходя из распространенных заболеваний среди представителей сильного пола.
В список попал шпинат, поскольку он способствует улучшению когнитивных функций и поддерживает здоровый кровоток. Миндаль является прекрасным источником магния. К тому же он способен регулировать нормальную работу нерв и мышц, клетки за счет данного элемента лучше вырабатывают энергию. Мужчинам важно употреблять натуральный йогурт, поскольку он защищает от остеопороза.

В помидорах и арбузе содержится ликопин, предотвращающий развитие рака простаты. В картофеле имеется больше калия, нежели в банане, поэтому он также должен присутствовать в рационе. Мужчины могут есть сардины, поскольку в них содержится омега-3 и белок.

Черника имеет мало калорий, является источником витамина С и пищевых волокон. Авокадо уменьшает риск развития сердечных патологий и помогает удерживать нормальные показали артериального давления.

Риск колоректального рака снижает употребление цельнозерновых продуктов. К тому же можно выпивать бокал красного вина для уменьшения вероятности наступления умственных нарушений.

Источник: www.eatthis.com



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