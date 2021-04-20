Дочь Заворотнюк болезненно воспринимает вопросы о маме

Дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк откровенно призналась, что болезненно реагирует на вопросы пользователей о матери. Уже два года знаменитость борется с тяжелым заболеванием.

В 2019 года актриса перестала внезапно выходить в свет. Осенью 2019 года стало известно, что она страдает онкологией. За все это время Заворотнюк перенесла несколько курсов химиотерапий и две операции. Родственники знаменитости предпочитают не давать никаких комментариев в прессе на данный счет. Иногда на вопросы обеспокоенных поклонников в социальной сети отвечает дочь Заворотнюк Анна, но ей очень тяжело это делать.



Изображение взято с: Instagram @anna_zavorotnyuk

По словам девушки, есть определенная категория людей, интересующаяся только сплетнями. Анастасия Заворотнюк старается изо всех сил оберегать родительницу, которой нужны силы для борьбы с болезнью. В связи с этим она не хочет, чтобы вокруг данной темы была сильная шумиха. В то же время дочь Заворотнюк выразила благодарность тем, кто желает ее матери здоровья.

Источник: www.instagram.com