 

Дочь Заворотнюк болезненно воспринимает вопросы о маме

20.04.2021, 10:58, Разное
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Дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк откровенно призналась, что болезненно реагирует на вопросы пользователей о матери. Уже два года знаменитость борется с тяжелым заболеванием.
В 2019 года актриса перестала внезапно выходить в свет. Осенью 2019 года стало известно, что она страдает онкологией. За все это время Заворотнюк перенесла несколько курсов химиотерапий и две операции. Родственники знаменитости предпочитают не давать никаких комментариев в прессе на данный счет. Иногда на вопросы обеспокоенных поклонников в социальной сети отвечает дочь Заворотнюк Анна, но ей очень тяжело это делать.

Изображение взято с: Instagram @anna_zavorotnyuk
По словам девушки, есть определенная категория людей, интересующаяся только сплетнями. Анастасия Заворотнюк старается изо всех сил оберегать родительницу, которой нужны силы для борьбы с болезнью. В связи с этим она не хочет, чтобы вокруг данной темы была сильная шумиха. В то же время дочь Заворотнюк выразила благодарность тем, кто желает ее матери здоровья.

Источник: www.instagram.com



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