Посол Болгарии прибыл в МИД России

Болгарский посол в Москве Атанас Крыстин во вторник прибыл в МИД РФ в свете возможного ответа Москвы на высылку российских дипломатов.

Посол прошел в ведомство, отказавшись от комментариев. Вместе с тем за несколько минут до его прибытия к российскому МИД также прибыла машина с флагами Евросоюза, передает РИА «Новости».

В марте прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. После этого Болгария объявила персонами нон грата двоих российских дипломатов. Посольство РФ при этом подчеркнуло, что «считает решение болгарской стороны необоснованным» и за ним последуют ответные действия.