 

Боровой рассказал новую версию гибели Дудаева

20.04.2021, 10:54, Новости дня
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Российский политик Константин Боровой, называющий себя другом первого президента непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева, изменил свою версию событий в день его гибели.

В частности, Боровой заявил, что ракетный удар по чеченскому лидеру был совершен через два часа после их разговора по спутниковому телефону, а не в момент беседы. «Знаете, то, что Алла (вдова Джохара Дудаев) рассказала мне, свидетельствовало скорее о том, что он успел ей рассказать, о чем мы с ним говорили. Очень может быть, что наш разговор использовали, чтобы просто определить его координаты», – сказал Боровой интервью «Ленте.ру».

По его словам, Дудаев рассказывал ему, что с помощью специального кабеля относил трубку на расстояние около 50 метров от телефонного аппарата.

«Он мне звонил, ему звонить было невозможно – такой телефон был. Он говорил, что на него во время разговора совершаются покушения. Видимо, в тот день он не воспользовался этим кабелем. У меня было ощущение, что он погиб примерно через два часа после разговора со мной. То есть, он с кем-то еще разговаривал», – вспомнил Боровой.

При этом ранее он утверждал, что связь прервалась прямо во время его разговора с Дудаевым, о чем в 2011 году писала «Комсомольская правда».

В прошлом году последний председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов рассказал газете ВЗГЛЯД, как ликвидация президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева в 1991 году оказалась сорвана по вине первого президента РФ Бориса Ельцина.

Напомним, Дудаев был первым президентом провозглашенной Ичкерии, в 1991 году провозгласил независимость республики от РСФСР и СССР, что и послужило началом Первой чеченской войны, в результате которой в декабре 1994 года РФ ввела войска в Чечню.



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