Названы сроки открытия Италии для российских туристов

Италия возобновит прием российских туристов, остановленный из-за пандемии коронавируса, летом 2021 года, сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

«Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен», – передает ТАСС слова Терраччано.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как можно обойти коронавирусные запреты на путешествия.