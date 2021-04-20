Названы сроки открытия Италии для российских туристов
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Италия возобновит прием российских туристов, остановленный из-за пандемии коронавируса, летом 2021 года, сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.
«Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен», – передает ТАСС слова Терраччано.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как можно обойти коронавирусные запреты на путешествия.
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