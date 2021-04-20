Королева Елизавета II отметит свое 95-летие не так, как того требует традиция

Уже завтра, 21 апреля, королеве Великобритании исполнится 95 лет. Это ее первый более чем за семь десятилетий день рождения, который она встретит без любимого мужа, принца Филиппа. По этой причине и также из-за продолжающейся пандемии коронавируса Елизавета II проведет этот день не в соответствии с установленными традициями.

Из-за печальных событий в этом году пресс-служба Букингемского дворца не опубликует новый портрет своей королевы. Хотя для монархов по всему миру это своеобразный ритуал – делиться новыми семейными фотографиями с подданными. Для сравнения, год назад в день рождения королевы в Instagram самой королевы и ее супруга, принца Филиппа, появился мини-фильм о детстве тогда еще принцессы Елизаветы и была опубликована серия архивных фотографий с ней.

Королева Елизавета II

Но, как и годом ранее, пышных торжеств по случаю праздника не будет из-за COVID-19. Хотя пока нет информации, в каком формате пройдет так называемый официальный день рождения, когда королеву чествуют по всей стране. Эта дата не фиксированная и обычно выпадает на первую, вторую или третью субботу июня. В 2020 году празднование и традиционный парад Trooping the Colour в честь Ее Величества должны были состояться 13 июня. В марте того года стало известно, что празднование отменили, но позже все-таки было решено его провести в скромном формате, а королева была единственной гостьей на параде.

Инсайдеры сообщают, что сейчас королева находится в замке Виндзор в окружении любимых собак – кстати, недавно она завела двух новых корги – и личных помощников. Вероятно, завтра поздравить ее приедут ближайшие члены семьи. Будет ли среди них принц Гарри, неизвестно: с момента похорон его деда, принца Филиппа, в СМИ ходит противоречивая информация — некоторые утверждают, что герцог Сассекский улетел в Лос-Анджелес на следующий же день после церемонии прощания к беременной супруге и сыну, другие же, ссылаясь на анонимные источники, утверждают, что Гарри решил остаться в Лондоне вплоть до дня рождения своей бабушки.

Королева Елизавета II с семьей, 2019 год