Смертность от коронавируса растет пятую неделю подряд, но пандемию можно взять под контроль – ВОЗ

“У нас есть возможности взять под контроль пандемию в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно”, – сказал Гебрейесус.

В то же время он подчеркнул, что уровень заболеваемости COVID-19 растет в мире восемь недель подряд, а смертность – пять недель подряд.

“В настоящее время в ВОЗ поступили сообщения о более чем 3 млн смертей. Потребовалось девять месяцев, чтобы достичь 1 млн смертей; четыре месяца, чтобы достичь 2 млн, и три месяца, чтобы достичь 3 млн. Каждая из этих смертей является трагедией для семей, общин и наций”, – подчеркнул он, выразив озабоченность темпами роста числа случаев инфицирования и госпитализаций среди людей от 25 до 59 лет.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 19 апреля 2021 года ВОЗ продлила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за пандемии COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение инфекции, к утру 20 апреля в мире подтвердили 142 млн случаев COVID-19, умерло 3,03 млн пациентов, выздоровело – 81,3 млн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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