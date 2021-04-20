 

Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса высказался о ее возможном воссоединении с экс-супругом

20.04.2021, 10:14, Новости дня
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“Больше чем на 50% я считаю, что это хорошо, потому что у них общий ребенок. Думаю, ради дочки можно простить неверность”, – заявил бывший продюсер артистки.

Фалеса также подчеркнул, что они с Ани Лорак расстались в 2005 году по-хорошему в том числе и потому, что певицу отстранили от участия в конкурсе “Евровидение”.

“У нее был сильный моральный стресс, полгода длилось невыносимое состояние. Расстались мы по-хорошему. Я ей оставил всю команду, музыку. Когда мы были уже не вместе, ей снова предложили участвовать в “Евровидении”. Но тогда с ней уже был Мурат, который взял весь менеджмент на себя – присоседился. Когда все готовое – что ж не работать?” – резюмировал продюсер.

Контекст:Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. В гражданском браке со своим продюсером Фалесой она прожила с 1997-го по 2005 год, а после разорвала отношения.
Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
15 августа 2009 года артистка вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, а в январе 2019 года супруги развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011). 
За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.
В марте 2021 года бывшие супруги вместе с дочерью появились на публичном мероприятии в Москве, а в апреле были гостями на дне рождения дочери российского певца Филиппа Киркорова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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