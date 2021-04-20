 

Facebook готовится к лету запустить аналог Clubhouse

20.04.2021, 10:14, Новости дня
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В Facebook ожидают, что к лету Live Audio Rooms станет доступно к лету. Эта функция предназначена для группового общения пользователей в “комнатах”.

“Мы протестируем Live Audio Rooms в группах, сделав их доступными для 1,8 млрд человек, использующих группы каждый месяц, и десятков миллионов активных сообществ на Facebook. Общественные деятели смогут беседовать в Live Audio Rooms с экспертами и фанатами”, – рассказали в соцсети.

Аудиочат Live Audio Rooms собираются представить и в приложении Facebook Messenger.

Также Facebook запустит функцию Soundbites. С ее помощью пользователи смогут создавать короткие звуковые записи и делиться ими. Soundbites позволит слушать аудиозаписи при фоновой работе Facebook.

“Создатели подкастов смогут находить новых слушателей и общаться с ними – и все это прямо в приложении Facebook”, – говорится в сообщении. 

Пользователи смогут зарабатывать деньги в Live Audio Rooms или Soundbites.  

“После запуска Live Audio Rooms фанаты смогут поддерживать своих любимых авторов и общественных деятелей или делать пожертвования. Вскоре мы предложим другие модели монетизации, например, возможность взимать плату за доступ к Live Audio Room”, – отметили в Facebook. 

Контекст:Голосовая соцсеть Clubhouse была основана весной 2020 года. Сейчас ее могут установить только пользователи Apple, а регистрация доступна только по приглашению от уже зарегистрированного пользователя.
В феврале российский программист Григорий Клюшников, бывший разработчик “ВКонтакте”, выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse с открытым кодом и опубликовал на GitHub. Разработчик не гарантирует, что Clubhouse не забанит пользователей нестандартного приложения. Он отметил, что его разработка, занявшая всего полтора дня, – это “концепт и временная мера”, прежде чем Clubhouse выпустит свое Android-приложение.
Приложение Clubhouse для Android разрабатывает Мопева Огундипе. Она работала над программным обеспечением для Android в Instagram и Medium.
Выход приложения Clubhouse на Android можно ожидать к лету этого года, говорил в конце марта соучредитель компании Пол Дэвисон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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