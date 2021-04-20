 

Заявление Зеленского об успехах Украины в космосе оценили: Превратился в посмешище

20.04.2021, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава государства накануне поздравил NASA с первым полетом беспилотного аппарата Ingenuity на Марсе. В своем твиттер-аккаунте Владимир Зеленский отметил, что одним из разработчиков вертолета был его соотечественник – украинец Игорь Панченко. Он также рассказал, что страна планирует в скором времени запустить спутник “Сич-2-30”.

Слова Зеленского вызвали бурные обсуждения в Сети. Один из пользователей заявил, что выходец с Украины Панченко смог внести свой вклад в освоении космоса только благодаря тому, что он в свое время уехал в Соединенные Штаты, где его знания и умения действительно пригодились.

Другой подписчик порекомендовал президенту вспомнить о том, что он больше не телеведущий. “Может, начнете что-то полезное делать?”, – поинтересовался он. Еще один пользователь предложил наделить украинский спутник национальными элементами. “Ждем новый вышиватный спутник!”, – пошутил комментатор.

Технології перемагають. Вітаю @NASA з першим польотом #MarsHelicopter! Пишаюся, що серед його розробників – українець Ігор Панченко. #Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття й зараз планує запуск супутника «Січ-2-30».

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2021

Четвертый пользователь лично обратился к представителям Владимира Зеленского. По его мнению, пресс-секретарь Юлия Мендель и ее помощники превращают главу страны “в посмешище”. Комментатор подчеркнул, что чем хуже обстоят дела на Украине, тем больше пафосной лжи о ее “несуществующих достижениях”.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины. Как на слова политика ответили в России, Вы узнаете из этого материала.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.03 / «Он что показал? Что государство может быть гуманным»

12.09 / Светлана Бондарчук, Ольга Шелест и другие гости благотворительного аукциона Off white

06.04 / Мнение: Кто должен России, когда кончится нефть и «конец Газпрома»

04.08 / Мнение: О трех угрозах от Лукашенко

29.12 / Ученые рассказали о причине отсутствия симпатии человека к записи собственного голоса

30.11 / Названы способы сэкономить на ремонте автомобиля

04.07 / Кети Топурия, Илья Бачурин и другие гости летнего ужина

28.09 / Умер известный российский фотограф

25.08 / Тихановская заявила о начале “мирной революции” в Белоруссии

15.12 / Эксперты назвали главные качества губернаторов новой волны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика