Астрономы нашли огромную экзопланету там, где ее не должно быть

Астрономы Европейской южной обсерватории в Чили нашли огромную экзопланету там, где её не должно быть. Газовый гигант тяжелее Юпитера в шесть раз и удалён от своей звезды на гораздо большее расстояние.

Обнаружить необычное небесное тело удалось с помощью телескопа VLT, который позволяет искать молодые экзопланеты в космосе за счёт установки дополнительных фильтров. Найденный гигант получил название YSES 2b и сразу же озадачил многих экспертов. Они не могут объяснить, как именно небесное тело оказалось на таком удалении от своей звезды. Оно в 20 раз превышает расстояние от Юпитера до Солнца. При этом, как объяснили астрономы, сама звезда в системе очень похожа на Солнце за исключением малого возраста, ведь ей всего 14 млн лет. Это не позволяет дать логическое объяснение, откуда взялась YSES 2b. Если она изначально появилась там и формировалась всё время, то неясно, как на окраине протопланетного диска появилось столько материала для наращивания огромной массы. Если же планета образовалась из-за гравитационной нестабильности в диске, то в этом случае она слишком лёгкая.

Ещё одна теория гласит, что изначально экзопланета сформировалась на небольшом удалении от своей звезды, а после мигрировала на нынешнее место под действием гравитации от не менее массивного космического тела. Его пока не удалось обнаружить учёным, но это может быть результат недостаточной мощности телескопа VLT. Он не способен улавливать холодные планеты на подобии Земли из-за их тусклого свечения. В будущем планируется ввести в эксплуатацию телескоп ELT с достаточной мощностью и ещё раз проверить YSES 2b.

Источник: ria.ru