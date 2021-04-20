 

Студентка обвинила юмориста Александра Морозова в изнасиловании и жестоком избиении

20.04.2021, 10:04, Разное
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22-летняя студентка публично обвинила 47-летнего юмориста Александра Морозова в жестком обвинении и изнасилование. Она намерена привлечь знаменитость к ответственности.
Александр Морозов стал пользоваться популярностью у представительниц слабого пола после похудения. Чтобы сбросить килограммы, он уменьшил объем желудка. В Сети комик познакомился с привлекательной 22-летней студенткой, которую пригласил в Москву. Пара встретилась в одном из столичных отелей, где, по словам, девушки, ее избили и изнасиловали.

Известно, что у знакомой Морозова есть видеодоказательство интимного процесса, на который она не давала своего согласия. Кроме того, девушка утверждает, что на тот момент была невинной. Она была очень расстроена тем, что ее первым половым партнером стал нелюбимый человек.

Морозов полностью отрицает свою вину. В рамках программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым ему и девушке предстоит пройти проверку на детекторе лжи.

Напомним, что у Александра Морозова было несколько бурных романов. Наследниками он пока не обзавелся. В то же время он не против детей, если встретит достойную женщину, которая согласился ему их родить.

Источник: www.starhit.ru



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