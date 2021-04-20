 

Доцент ВШЭ арестован по подозрению в педофилии

20.04.2021, 10:00, Новости дня
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Преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Раков заключен под стражу по уголовному делу о педофилии, сообщил источник в правоохранительных органах.

Об аресте подозреваемого ранее рассказали в столичном главке СК России, не уточняя имя. По данным следствия, мужчина в 2013 году переписывался с малолетними в интернете, посылая им свои интимные фото, а по видеосвязи совершил в их отношении некие «развратные действия сексуального характера», передает РИА «Новости».

О случившемся стало известно «лишь спустя продолжительное время», поскольку «дети побоялись рассказать о произошедшем родителям». В ГСУСК отмечали, что обвиняемый – мужчина 1982 года рождения (совпадает с данными Алексея Ракова с сайта Вышки), признавший вину «под тяжестью имеющихся доказательств».

«(Ему вменяется) пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ (Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)», – сообщил источник в ответ на вопрос, действительно ли по делу проходит доцент ВШЭ Раков и, если да, в чем он обвиняется.

Согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, некий Раков А.А. (инициалы совпадают с именем и отчеством доцента – Алексей Александрович) действительно помещен в СИЗО решением Чертановского суда от минувшей пятницы. Другие детали не раскрываются.

В пресс-службе ВШЭ сообщили, что вуз не получал запросы от правоохранительных органов, поскольку «описываемый случай не связан с работой Ракова в Вышке», но при этом готовы к сотрудничеству со следствием. «Официальной информации у нас нет, при этом мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами по данному вопросу. После получения соответствующих документов от следственных органов будут приняты необходимые меры», – добавили в вузе.

По данным с сайта Высшей школы экономики, Алексей Раков начал работать в вузе в 2011 году, его общий научно-педагогический стаж –17 лет. Он кандидат исторических наук, доцент департамента теоретической экономики факультета экономических наук. Специализируется на социально-экономической истории советского общества, в частности истории репрессий и раскулачивания.



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