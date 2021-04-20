 

Данные российских компаний онлайн-менеджера проектов Trello попали в открытый доступ

20.04.2021, 10:00, Новости дня
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Корпоративные данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний оказались в открытом доступе. Эти организации размещали информацию на досках бесплатного онлайн-менеджера проектов Trello, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», аналитики Infosecurity a Softline company обнаружили, что почти 1 млн публичных досок сервиса Trello в настоящий момент индексируется поисковыми системами, причем тысячи из них содержат конфиденциальную информацию. В публичном доступе оказались данные нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний и объем этих данных продолжает расти, говорят эксперты.

В РФ досками Trello пользуется в основном малый и средний бизнес, встречаются и представители крупных организаций, в том числе банков, говорят в Infosecurity.

«Это иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании», – отмечает гендиректор infosecurity Кирилл Солодовников.

Trello (принадлежит австралийскому разработчику программного обеспечения Atlassian) – популярный бесплатный онлайн-менеджер проектов. По данным на октябрь 2019 года, число его пользователей превысило 50 млн, а в 2017 году сервис утверждал, что его используют 80% компаний из списка Fortune 500. К подобным бесплатным приложениям также относятся Evernote, Wunderlist, XMind, Notion.

Ранее в апреле данные более миллиона пользователей Clubhouse выложили в открытый доступ.



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