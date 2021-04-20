 

Депутаты Госдумы отказываются ездить на служебных машинах Skoda

20.04.2021, 9:37, Разное
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В понедельник депутаты Госдумы перестали пользоваться чешскими автомобилями Skoda Octavia из автопарка Управления делами Президента.

Они сделали это в знак протеста против недружественных действий чешского правительства.

В конце прошлой недели Чехия обвинила российские спецслужбы в диверсии на военном складе и выслала 19 дипломатов, которых считала сотрудниками разведки. Комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством сочла недостаточными российские ответные меры и организовала депутатский флэшмоб «Нет Шкоде».

Постоянные автомобили с водителями в Госдуме закреплены только за руководителями фракций, комитетов, спикером и вице-спикерами. Рядовые депутаты при необходимости могут вызвать дежурную машину из гаража. Сегодня, если по вызову приезжала «Шкода Октавия», парламентарии демонстративно отказывались ехать на ней и отправляли водителя обратно в гараж.

– Думаю, автокомбинату Управделами президента следует отказаться от чешских машин. Они нас чёрт знает в чём обвиняют, где гарантия, что они нас через машину не подслушивают? И вообще, «Шкода» в войну нацистам танки строила! Что, нет автомобилей Антигитлеровской коалиции? Есть, например, хорошие машины «Бентли», есть «Мерседес», «Кадиллак». Надо их закупать, а не фашистские консервные банки! – заявил председатель Комиссии по иностранному вмешательству, «единоросс» Василий Пискарёв.

Руководство кремлёвского гаража в экстренном порядке изыскивает автомобили других марок для Госдумы. Попытались даже задействовать стоявшие в резерве «Волги», но депутаты сочли это оскорблением. Сколько продлится флэшмоб «Нет Шкоде», пока неизвестно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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