Петров и Боширов стали членами Общественной палаты России

Правозащитники Александр Петров и Руслан Боширов были единогласно утверждены членами Общественной палаты РФ – органа, который обеспечивает взаимодействие граждан и общественных объединений с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Инициатором принятия их в ряды лучших правозащитников страны выступила Мария Бутина, пострадавшая от американской системы правосудия.

– Я давно знаю ребят, больше десяти лет. Считаю, они дополнят состав Общественной палаты. Очень важно поддержать людей, буквально затравленных мировыми СМИ. У нас Общественная палата – это как раз орган для обиженных, а наших ребят обвиняют в преступлениях, которых они просто не могли совершить, не позволяют ездить в Европу, называют, извините, какими-то попами. Задача государства – обеспечить их надёжным тылом, – отметила Бутина.

– Мы с Сашей рады признанию наших заслуг. Служим Отечеству! – сказал Боширов.

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