 

“Билет в один конец”. В США отправилась новый посол Украины

20.04.2021, 9:20, Новости дня
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“Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (“билет в один конец”. – “ГОРДОН”). С сегодняшнего дня – 24/7 в рядах дипломатической команды Украины”, – написала она.

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/3912408048835954

Также Маркарова опубликовала фотографию обложки своего дипломатического паспорта.

Контекст:Маркаровой 44 года. Она получила степень магистра экологии в Киево-Могилянской академии и степень магистра в области международных публичных финансов и торговли в Университете Индианы (США). В конце 1990-х – начале 2000-х она работала в инвестиционных компаниях в США, затем возглавляла инвестиционные компании в Украине.
В 2015 году Маркарова стала заместителем министра финансов Украины, а в 2018-м – возглавила министерство. Маркарова – одна из двух министров, которые сохранили должности после президентских выборов в 2019 году и перешли из команды Владимира Гройсмана в команду Алексея Гончарука. В марте 2020-го Верховная Рада отправила в отставку правительство Гончарука, после чего Маркарова вернулась в бизнес.
Послом Украины в США президент Украины Владимир Зеленский назначил Маркарову 25 февраля 2021 года. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Владимира Ельченко (он занимал ее с 2019 года).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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