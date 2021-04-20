Экономист Кушнирук: Риски для покупателей завода “Большевик” будут очень существенные
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“Для того, чтобы сюда пришел инвестор, еще до продажи необходимо провести все необходимые мероприятия по решению накопленных вопросов. Потому что для них риски будут очень существенные, – считает он. – Государство должно честно сказать: вы считаете, что это предприятие не имеет будущего, и вы не используете его технологический потенциал? Ок, – скажите это честно, без обмана, и продавайте эту землю. Но тогда Киев должен получить эти средства, ведь земля принадлежит городу. Предприятие государственное, земля принадлежит Киеву, соответственно, продавая предприятие, вы должны продавать его с землей. Тогда киевская община должна решать, каким образом эти средства от проданной земли будут использованы”.
Он добавил, что Фонд госимущества сейчас “продает неизвестно что”, так как вместе с покупкой предприятия инвестор получит и проблемы, в том числе с Киевом.
“Государство, если оно продает объект, в нашем случае предприятие, до продажи должно решить вопрос с землей. С городскими властями – вопрос выкупа земли. Чтобы инвестор не занимался решением проблем земельных отношений. Простите, вы продаете что? Стены? Или вы продаете объект? А объект не существует без земли. Значит, с самого начала вы должны были решить проблемы с землей. При этом это касается не только этого объекта, а всех, которые выставляют на продажу. Вначале они были бы должны решить все земельные вопросы”, – подчеркнул Кушнирук.
Эксперт напомнил, что в позапрошлом году Киевсовет заявил о том, что выкупит цех №5, так как земля под зданием нужна столице для строительства Шулявского путепровода. ФГИ оценил стоимость объекта в 700 млн гривен, в столичном горсовете посчитали цену завышенной. Еще одной проблемой он считает обязательство для инвесторов сохранить основной вид деятельности предприятия: производство машин и оборудования специального назначения – для производства автомобильных шин большого радиуса. В то, что мощности перевезут на дочернее предприятие в Жашков, Кушнирук не верит.
“Их просто вывезут туда и оставят. Для размещения производства требуется большое количество вещей: соответствующая система инфраструктуры электро- и водоснабжением, канализация, транспортное сообщение, необходимые человеческие ресурсы. Соответственно, это не должны быть “люди из села”, а люди со знанием и опытом”, – заявил эксперт в комментарии агентству.
Контекст:Кабмин передал завод “Большевик” Фонду госимущества на приватизацию 3 марта 2020 года.
“Українські новини” пишут, что на заводе из нескольких тысяч осталось около 230 работников, предприятие имеет 500 млн грн долга. “70% территории зарастает сорняками, а оборудование растягивают на металлолом. И каждый год ПКМЗ получает по 20% убытков. При этом ежегодно завод вынужден платить 40 млн грн налога на землю”, – сказано в сообщении информационного агентства.
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