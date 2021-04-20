Экономист Кушнирук: Риски для покупателей завода “Большевик” будут очень существенные

“Для того, чтобы сюда пришел инвестор, еще до продажи необходимо провести все необходимые мероприятия по решению накопленных вопросов. Потому что для них риски будут очень существенные, – считает он. – Государство должно честно сказать: вы считаете, что это предприятие не имеет будущего, и вы не используете его технологический потенциал? Ок, – скажите это честно, без обмана, и продавайте эту землю. Но тогда Киев должен получить эти средства, ведь земля принадлежит городу. Предприятие государственное, земля принадлежит Киеву, соответственно, продавая предприятие, вы должны продавать его с землей. Тогда киевская община должна решать, каким образом эти средства от проданной земли будут использованы”.

Он добавил, что Фонд госимущества сейчас “продает неизвестно что”, так как вместе с покупкой предприятия инвестор получит и проблемы, в том числе с Киевом.

“Государство, если оно продает объект, в нашем случае предприятие, до продажи должно решить вопрос с землей. С городскими властями – вопрос выкупа земли. Чтобы инвестор не занимался решением проблем земельных отношений. Простите, вы продаете что? Стены? Или вы продаете объект? А объект не существует без земли. Значит, с самого начала вы должны были решить проблемы с землей. При этом это касается не только этого объекта, а всех, которые выставляют на продажу. Вначале они были бы должны решить все земельные вопросы”, – подчеркнул Кушнирук.

Эксперт напомнил, что в позапрошлом году Киевсовет заявил о том, что выкупит цех №5, так как земля под зданием нужна столице для строительства Шулявского путепровода. ФГИ оценил стоимость объекта в 700 млн гривен, в столичном горсовете посчитали цену завышенной. Еще одной проблемой он считает обязательство для инвесторов сохранить основной вид деятельности предприятия: производство машин и оборудования специального назначения – для производства автомобильных шин большого радиуса. В то, что мощности перевезут на дочернее предприятие в Жашков, Кушнирук не верит.

“Их просто вывезут туда и оставят. Для размещения производства требуется большое количество вещей: соответствующая система инфраструктуры электро- и водоснабжением, канализация, транспортное сообщение, необходимые человеческие ресурсы. Соответственно, это не должны быть “люди из села”, а люди со знанием и опытом”, – заявил эксперт в комментарии агентству.

Контекст:Кабмин передал завод “Большевик” Фонду госимущества на приватизацию 3 марта 2020 года.

“Українські новини” пишут, что на заводе из нескольких тысяч осталось около 230 работников, предприятие имеет 500 млн грн долга. “70% территории зарастает сорняками, а оборудование растягивают на металлолом. И каждый год ПКМЗ получает по 20% убытков. При этом ежегодно завод вынужден платить 40 млн грн налога на землю”, – сказано в сообщении информационного агентства.

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