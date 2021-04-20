Адвокат потребовал закрыть производство о назначении Семочко – единственное, по которому Порошенко вручили подозрение

“Все предыдущее лето у нас фактически было посвящено этой истории о назначении первого заместителя директора Службы внешней разведки Украины господина Семочко. По этому уголовному делу было вручено подозрение Егору Божку, тогдашнему главе СВР. На минувшей неделе Апелляционный суд города Киева отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры и признал сообщение о подозрении Божку незаконным по той простой причине, что не было ни одного доказательства того, что бюджету Украины причинен какой бы то ни было ущерб. То, что ущерб был, они придумали из головы. Это сказал суд двух инстанций”, – заявил Новиков.

Он отметил, что счет производств, в которых фигурирует Порошенко, “идет на десятки, и максимально достигали на каком-то этапе цифры в 60 производств”.

“Уголовное дело, по которому Госбюро расследований и Офис генерального прокурора утверждали, что действиями Порошенко и Божка был нанесен ущерб в 500 тыс. гривен, потратив несколько миллионов гривен на это производство, нанеся колоссальный урон авторитету правоохранительной деятельности, пришло к нелепому концу. Сейчас у следователей, в чьем производстве дело находилось, и у прокуроров, которые надзирают за этим производством, остается только один законный выход”, – сказал Новиков.

По его мнению, ГБР и Офис генпрокурора “обязаны срочно, желательно на этой неделе, чтобы не откладывать и не причинять еще большие убытки казне”, объявить о закрытии производства в отношении Порошенко.

“Как вы прекрасно понимаете, если незаконно было подозрение в отношении Божка – а Порошенко вменялось подстрекательство Божка к незаконным действиям, – раз не было преступления, то не было и подстрекательства”, – сказал адвокат.

Дело о назначении Семочко, которое пытались сделать громким, “даже не лопнуло, оно просто тихо сдулось”, считает Новиков.

“Лица которые участвовали в этом производстве – следователи, которые ходили в суд целой бригадой, и прокуроры, которые руководили этими следователями, должны дело закрыть, желательно – подать в отставку и приготовиться компенсировать ущерб, который своими незаконными действиями они нанесли бюджету”, – добавил он.

Контекст:Новиков говорил в сентябре, что Порошенко фигурирует в 58 производствах. При этом “Радіо Свобода” в том же месяце в ГБР отказалось предоставить эту информацию. В бюро заявили, что Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает внесения сведений “против” или “в отношении” лица.

Божок был главой СВР с 2017-го по 2019 год. Именно в этот период – в июле 2018-го – Семочко стал его заместителем. Производство о назначении Семочко на сегодняшний день – единственное, в рамках которого экс-президенту вручили подозрение. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

11 июня 2020 года Государственное бюро расследований составило подозрение и Божку.

Как выяснила “Украинская правда”, после назначения Семочко тогдашний глава разведки Божок издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.

Осенью 2018 года вышло в эфир расследование телепроекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

Как утверждал источник издания “ГОРДОН”, основанием для открытия производства против Божка стало письмо тогдашнего главы СВР Валерия Евдокимова в Госбюро расследований. Евдокимов якобы ссылался на внутренние распорядительные акты своего предшественника о допуске Семочко к гостайне и начислении ему около 1,5 млн грн заработной платы. При этом в письме уточняется, что около 1 млн грн из этой суммы остались на депозитном счете СВР, а доступ Семочко к гостайне предоставили после отставки Божка, рассказал собеседник.

Божок был назначен заместителем министра иностранных дел Украины в марте 2019 года. В июне 2020 года его отстранили от должности на время расследования.

В июле 2020 года ГБР завершило расследование по этому производству.

16 апреля 2021 года Божок сообщил, что суд его “полностью реабилитировал” и что он возвращается к работе в министерстве. 19 апреля Божок заявил о попытке представителей Офиса генпрокурора вручить ему новое подозрение.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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