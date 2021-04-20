 

В Черкассах в тире школьник получил пулевое ранение в голову – медики

20.04.2021, 9:20, Новости дня
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“Диспетчер “экстренки” приняла вызов о пулевом ранении головы у 14-летнего ребенка в тире Черкасской городской гимназии №9. Фельдшерская бригада экстренной медицинской помощи прибыла к месту происшествия за три минуты.[…] По прибытии медики обнаружили, что пациент находится в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы”, – написала она.

Подростка после стабилизации состояния увезли в реанимацию областной детской больницы.

“Парень является учеником одной из школ города. По предварительной информации, в лечебном учреждении у него наступила остановка дыхания и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии”, – описала ситуацию Назарок.

Скриншот: Ірина Назарок / Facebook

Полиция, которая, по словам Назарок, сопровождала раненого в реанимацию, инцидент пока не комментировала на своем сайте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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