В Черкассах в тире школьник получил пулевое ранение в голову – медики

“Диспетчер “экстренки” приняла вызов о пулевом ранении головы у 14-летнего ребенка в тире Черкасской городской гимназии №9. Фельдшерская бригада экстренной медицинской помощи прибыла к месту происшествия за три минуты.[…] По прибытии медики обнаружили, что пациент находится в критическом состоянии без сознания, с нарушением дыхания и кровотечением из головы”, – написала она.

Подростка после стабилизации состояния увезли в реанимацию областной детской больницы.

“Парень является учеником одной из школ города. По предварительной информации, в лечебном учреждении у него наступила остановка дыхания и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии”, – описала ситуацию Назарок.

Скриншот: Ірина Назарок / Facebook

Полиция, которая, по словам Назарок, сопровождала раненого в реанимацию, инцидент пока не комментировала на своем сайте.

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