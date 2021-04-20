Новый посол Украины вылетела в США

Новый украинский посол в США Оксана Маркарова сообщила, что во вторник утром вылетает в Вашингтон.

«Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (билетом в одну сторону). С сегодняшнего дня – 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine», – написала Маркарова на странице в Facebook, опубликовав селфи из аэропорта и фотографию дипломатического паспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов страны Маркаровой послом Украины в США 25 февраля. Сразу после этого Маркарова призвала США максимально ужесточить санкции против России.