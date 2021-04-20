После взрыва в Нижегородской области задержаны сотрудники газовой службы

После взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»)», – сообщается на сайте СК.

В день, когда произошел взрыв, двое сотрудников выполняли работы по обслуживанию дома. По версии следствия, в вечернее время в жилом трехэтажном доме произошло разрушение конструкций, из-за чего частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей и пострадали жильцы дома.

Ранее под завалами жилого дома, где взорвался газ, нашли тело погибшего ребенка.

Напомним, в кирпичном трехэтажном жилом доме в селе Маргуша произошел взрыв газа, начался пожар, частично обрушились четыре квартиры на втором и третьем этажах. Открытое горение уже ликвидировано. Пострадали четверо взрослых и трое детей. Из-под завалов дома спасли девочку в возрасте 2,5 месяца. Источник в экстренных службах рассказал, что причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.