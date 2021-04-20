Россиянам запретят не только ввозить хамон, но и покупать его за границей

Депутат Государственной думы Андрей Вяземский выступил с очередной инициативой не просто запретить российским туристам ввоз импортного хамона на территорию России, но и запретить покупать его.

Для реализации своей идеи парламентарий предложил продавцам из стран ЕС продавать сырную, мясную и молочную продукции покупателям исключительно при предъявлении документа, подтверждающего личность.

– Я призываю ЕС пересмотреть условия продажи хамона, молокопродуктов и мяса, и продавать эти товара только при предъявлении паспорта. В таком случае россияне не смогут купить его за рубежом, соответственно, не смогут привезти в Россию. В знак поддержки отечественного производителя все депутаты Госдумы отказались от употребления хамона, а запасы этого продукта передали в кинологический центр Миниобороны, – заявил Вяземский.

В комитете Думы по борьбе с санкционной и контрафактной продукцией также рассматривают меры наказания для россиян, нарушивших запрет на покупку хамона.

Ограничения на ввоз в Россию хамона, молочной, мясной продукции и товаров сельского хозяйства из стран ЕС был введён правительством летом 2014 года в качестве ответной меры на европейские экономические санкции.

—