В Украине снова выросло число новых случаев COVID-19

“8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 апреля 2021 года. В частности, заболели 414 детей и 251 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2042 человека, летальных случаев – 367, выздоровело 12 075 человек”, – написал он.

Сутками ранее в стране зафиксировали 6506 новых случаев COVID-19. Суточный прирост больных снижался три дня подряд.

По данным министра, в понедельник в Украине провели 77 678 тестирований на коронавирус, из них 37 557 – методом ПЦР.

Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (892) и Харьковской области (804).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 961 956 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались 40 367 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 499 754 человека.

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Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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