Бабиш отказался считать взрыв во Врбетице нападением России на Чехию

Бабиш уверен, что “агенты напали на товары для болгарского торговца оружием, который, вероятно, продавал это оружие государствам, воюющим против России”. Взрыв не был актом государственного терроризма, а лишь нападением с целью уничтожить товары, принадлежавшие болгарскому торговцу оружием, пояснил Бабиш.

В комментарии Novinky премьер отметил, что такие операции недопустимы на территории суверенного государства, и выразил сожаление в связи с гибелью двух соотечественников.

Контекст:Склад в деревне Врбетице взорвался 16 октября 2014 года, на нем хранили 58 тонн боеприпасов, сообщало издание Lidovky. Во время взрыва погибло два человека, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова ко взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.

Москва отвергла выводы чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва.

17 апреля глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

МИД РФ увидел “американский след” в выдворении российских дипломатов из Чехии. 18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии и предписала им покинуть страну до конца дня 19 апреля.

Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

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