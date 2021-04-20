Бабиш отказался считать взрыв во Врбетице нападением России на Чехию
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Бабиш уверен, что “агенты напали на товары для болгарского торговца оружием, который, вероятно, продавал это оружие государствам, воюющим против России”. Взрыв не был актом государственного терроризма, а лишь нападением с целью уничтожить товары, принадлежавшие болгарскому торговцу оружием, пояснил Бабиш.
В комментарии Novinky премьер отметил, что такие операции недопустимы на территории суверенного государства, и выразил сожаление в связи с гибелью двух соотечественников.
Контекст:Склад в деревне Врбетице взорвался 16 октября 2014 года, на нем хранили 58 тонн боеприпасов, сообщало издание Lidovky. Во время взрыва погибло два человека, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).
В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова ко взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.
Москва отвергла выводы чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва.
17 апреля глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.
МИД РФ увидел “американский след” в выдворении российских дипломатов из Чехии. 18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии и предписала им покинуть страну до конца дня 19 апреля.
Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.
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