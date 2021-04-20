В Госдепе сообщили об отъезде посла США из РФ. СМИ писали, что он отказывается покидать Москву по совету Кремля

По словам представителя Госдепа, Салливан вернется в США, чтобы навестить родных и встретиться с представителями администрации нового президента Джо Байдена, провести консультации с которыми у посла “не было возможности с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту бессрочно”.

Салливан вернется в РФ “в ближайшие недели”, добавили в Госдепе.

16 апреля глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков после нового пакета санкций, введенных Байденом, на встрече с Салливаном порекомендовал послу Салливану поехать в свою столицу и “провести там подробные, серьезные консультации”. Лавров считает, что в Вашингтоне происходит “непонятное порой”, его цитирует “РИА Новости”.

Салливан, по информации Axios, отказывался уезжать. Он считает, что “если Путин хочет, чтобы он уехал, ему придется заставить” сделать это, рассказали порталу источники, знакомые с позицией посла.

Контекст:Новый виток кризиса в российско-американских отношениях начался после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В день публикации интервью Байдена МИД России вызвало своего посла Анатолия Антонова в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США. “Эхо Москвы” сообщило 20 апреля, что Антонов до сих пор в Москве.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.

Телефонный разговор между президентами двух стран состоялся 13 апреля. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины” и выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Также он “ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо отстаивать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как вторжение в киберпространство и вмешательство в выборы”, сообщили в Белом доме.

Минфин США 2 марта ввел санкции против ряда чиновников силовых ведомств России из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, и исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.

С 18 марта министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против России из-за применения химического оружия против Навального. США ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, чтобы не допустить Россию “к американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия”. До 1 сентября ограничения не будут распространяться на товары для гражданской авиации и космическую отрасль.

15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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