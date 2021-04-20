“Неспровоцированная эскалация”. США призвали Россию не мешать судоходству в Черноморском регионе

“Соединенные Штаты выражают глубокую озабоченность планами России блокировать иностранные военно-морские и государственные суда в некоторых частях Черного моря, в том числе вблизи оккупированного Крыма и Керченского пролива. Россия неоднократно предпринимала агрессивные действия против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, что оказывало влияние на международную торговлю Украины. Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины”, – считают в Госдепартаменте США.

Внешнеполитическое ведомство США объяснило, что “такое развитие событий вызывает особую тревогу на фоне достоверных сообщений о наращивании российских войск в оккупированном Крыму и вокруг границ Украины”. Американские дипломаты отметили, что такого наращивания российских сил вокруг Украины не было с момента вторжения РФ в 2014 году.

“Мы воздаем должное Украине за ее неизменную сдержанность перед лицом российских провокаций и призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и обратить вспять наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму”, – заявили в Госдепартаменте.

Там также подтвердили “непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды”.

“Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию Крыма Россией”, – подчеркнули американские дипломаты.

Контекст:Об анализе ситуации с судоходством в районе Черного и Азовского морей сообщали 16 апреля и в Европейском союзе.

14 апреля Черноморский флот РФ сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб. Отмечалось, что в учениях, кроме кораблей, будут участвовать самолеты и вертолеты.

15 апреля МИД Украины сообщил, что Россия объявила о закрытии акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что согласно Конвенции ООН по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”. На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации в море, заявили в ведомстве.

Оповещение от минобороны РФ о запрете мирного прохода иностранных военных кораблей и судов, которые находятся в государственной собственности, через Керченский пролив с 24 апреля по 31 октября опубликовал в Facebook руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. Запрет не касается коммерческих судов.

16 апреля с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе выступила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины и угрожает трансатлантической безопасности.

Вашингтон собирался отправить свои военные корабли в Черное море “в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России” возле восточных границ страны. В Пентагоне отмечали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море, однако развертывание дополнительных боевых кораблей пошлет Москве “особый сигнал” о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией. Американские корабли должны были находиться недалеко от берегов Украины в Черном море до 4-го и 5 мая. 15 апреля в МИД Турции сообщили, что США отменили проход эсминцев USS Roosevelt и USS Donald Cook в Черное море. Издание Hürriyet написало, что такое решение совпало с состоявшимся 13 апреля разговором между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.

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