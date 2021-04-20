В Евросоюзе назвали сроки возможной поставки российской вакцины “Спутник V”

Бретон не думает, что до конца текущего года Европа получит необходимое количество доз российского препарата.

По словам чиновника, сначала нужно дождаться апробации ЕМА. Регулятор должен изучить российское досье в ближайшие недели. заявил Бретон. Еврокомиссар утверждает, что в этом досье не хватает данных, из-за этого оценка препарата займет больше времени.

После этого Россия будет искать производственные мощности. Как уточнил Бретон, Россия уже ищет партнеров в Европе, но они в настоящее время заняты производством уже одобренных вакцин.

Контекст:Бретон 12 апреля говорил, что в случае если EMA одобрит использование “Спутника V” на территории ЕС, применение вакцины все равно будет нецелесообразно, поскольку препарат поступит слишком поздно.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 12 апреля препарат “Спутник V” одобрили для использования в 60 странах.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Словакии из-за закупки вакцины “Спутник V” возник политический кризис. Он начался 1 марта, когда премьер-министр Игор Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи встретили первую партию вакцины в аэропорту Кошице. Партии “Для людей” и “Свобода и солидарность” выступили против закупки и потребовали отставки главы минздрава, пригрозив выходом из коалиции.

Словакия второй в Европейском союзе после Венгрии получила российскую вакцину “Спутник V” (вакцинация российским препаратом в Венгрии началась 11 февраля). Словакия закупила у РФ 2 млн доз препарата.

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что “Спутник V” не может помочь ускорить темпы вакцинации французов.

EMA начало проверять российскую вакцину против коронавируса на предмет возможного ее одобрения 4 марта. 23 марта глава EMA Эмер Кук заявляла, что агентство готовится к инспектированию предприятий в РФ, где производится “Спутник V”, сообщало Politico.

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