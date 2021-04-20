 

В Евросоюзе назвали сроки возможной поставки российской вакцины “Спутник V”

20.04.2021, 8:26, Новости дня
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Бретон не думает, что до конца текущего года Европа получит необходимое количество доз российского препарата.

По словам чиновника, сначала нужно дождаться апробации ЕМА. Регулятор должен изучить российское досье в ближайшие недели. заявил Бретон. Еврокомиссар утверждает, что в этом досье не хватает данных, из-за этого оценка препарата займет больше времени.

После этого Россия будет искать производственные мощности. Как уточнил Бретон, Россия уже ищет партнеров в Европе, но они в настоящее время заняты производством уже одобренных вакцин.

Контекст:Бретон 12 апреля говорил, что в случае если EMA одобрит использование “Спутника V” на территории ЕС, применение вакцины все равно будет нецелесообразно, поскольку препарат поступит слишком поздно.
Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 12 апреля препарат “Спутник V” одобрили для использования в 60 странах.
В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.
При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.
В Словакии из-за закупки вакцины “Спутник V” возник политический кризис. Он начался 1 марта, когда премьер-министр Игор Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи встретили первую партию вакцины в аэропорту Кошице. Партии “Для людей” и “Свобода и солидарность” выступили против закупки и потребовали отставки главы минздрава, пригрозив выходом из коалиции.
Словакия второй в Европейском союзе после Венгрии получила российскую вакцину “Спутник V” (вакцинация российским препаратом в Венгрии началась 11 февраля). Словакия закупила у РФ 2 млн доз препарата.
Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что “Спутник V” не может помочь ускорить темпы вакцинации французов.
EMA начало проверять российскую вакцину против коронавируса на предмет возможного ее одобрения 4 марта. 23 марта глава EMA Эмер Кук заявляла, что агентство готовится к инспектированию предприятий в РФ, где производится “Спутник V”, сообщало Politico.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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