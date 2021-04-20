 

Немцы начали приезжать в Россию для вакцинации «Спутником V»

20.04.2021, 8:12, Новости дня
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Жители Германии, правительство которой пока не одобрило применение препарата от коронавируса «Спутник V», отправляются вакцинироваться в Россию, пишет издание Der Spiegel.

Так, в минувшие выходные на прививку в Москву из Германии прилетели несколько десятков человек. «Вакцинная» поездка была организована одной из норвежских туристических фирм. Стоимость путешествия с учетом авиабилетов, отеля, трансфера, сопровождения гида и визовой поддержки составила 1999 евро. Еще 300 евро необходимо доплатить за прививку «Спутником V», передает РИА «Новости».

В отеле прибывших иностранцев осмотрел врач, после чего они получили первый компонент вакцины. Многие из «медицинских» туристов в перерыве между этапами прививок решили не возвращаться на Родину, а остались в России.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос соглашения о покупке «Спутник V».

В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что вряд ли в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. В то же время инспекторы ЕС отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая. 



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