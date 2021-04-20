 

Названо средство от коронавируса при ослабленном иммунитете

20.04.2021, 8:12, Новости дня
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Снижение иммунитета имеет ряд характерных симптомов и тем, кто испытывает их, необходимо привиться от коронавируса, чтобы избежать осложнений болезни, рассказала иммунолог-аллерголог Гульмира Багдасарян.

По ее словам, ключевыми признаками ослабленного иммунитета являются слабость, склонность к простудам, медленное заживление ран и царапин, беспричинные повышения температуры, а также частые обострения хронических заболеваний, передает радио Sputnik. 

Помимо этого, врач порекомендовала таким пациентам срочно вакцинироваться от COVID-19, поскольку у них гораздо меньше механизмов, которые защищают от неожиданной инфекции, и они подхватывают болезнь быстрее, чем здоровые люди.

«Поэтому пациент должен вакцинироваться, чтобы в следующий раз организм был подготовлен. Тем более у больных с ослабленной иммунной системой инфекция протекает тяжелее, и лучше ее не допустить», – сказала Багдасарян.

Также она отметила, что людей, которые собираются сделать прививку, обязательно осматривает терапевт, который определяет, можно или нельзя вводить вакцину. В любом случае, вакцинироваться можно только тогда, когда инфекция или хроническое заболевание находятся в стадии ремиссии. Это же касается и аллергии.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после COVID.



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