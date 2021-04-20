Кто такие рептилоиды?

История про пришельцев-рептилий, которые давно прилетели на Землю с далекой планеты, мимикрировали под людей и правят миром, превратилась в известный интернет-мем.

Эта экзотическая теория заговора сегодня является одной из самых популярных. В заголовках российских СМИ история об инопланетянах, которые правят миром, — пятая по частоте упоминания среди теорий заговора.

К рептилоидам причисляют Марка Цукерберга, королеву Елизавету II, Джорджа Буша и многих других известных людей. Интернет наводнен дискуссиями, в которых люди препарируют фотографии и видео знаменитостей в поисках вертикальных зрачков, выгибающихся назад коленей, чешуи и прочих атрибутов рептилий.

Вероятно, значительная часть разоблачителей рептилоидов в сети — просто интернет-тролли. Однако адепты теории активны и в офлайне, в основном на встречах с главным проповедником рептильного заговора по имени Дэвид Айк. Это бывший британский футболист и спортивный комментатор, который в начале 1990-х увлекся мистикой и поиском ответов на вопрос о том, кто же правит миром. В 1999 году вышла его книга «Самый большой секрет», и с тех пор тысячи людей приходят на его публичные выступления.

Именно в книгах Айка можно найти основные постулаты теории о человекоподобных рептилиях. Они прибыли на Землю в самом начале становления человеческой цивилизации. Еще во времена древнего Шумера они создали тайную организацию — «Вавилонское братство» — чтобы сосредоточить в своих руках власть на Земле. Они управляют миром, используя религию и науку, создавая конфликты и фиктивные проблемы, чтобы отвлечь внимание людей. Все самое плохое, что только можно представить — дело их рук (или лап): охота на людей и ритуальное питье крови, изнасилования женщин и педофилия, сатанизм, Холокост, теракты 11 сентября, эпидемии, войны, расизм и фашизм.

В тайную организацию, учрежденную рептилоидами, по мнению Айка, входят любые представители элиты: монархи и политики, бизнесмены и селебрити, ученые и журналисты. Все остальные тайные и публичные влиятельные организации — от масонской ложи до ООН — тоже созданы «Вавилонским братством». Рептилоиды заставляют земные элиты исполнять свою волю, а сами обитают на секретных подземных базах. Хотя некоторые уверены, что они живут среди людей, так как научились создавать голограммы, делающие их неотличимыми от человека.

Древние рептилии, как пишет Айк, полностью поработили сознание и волю людей с помощью системы космических облучателей. Кольца Сатурна, как и Луну, создали пришельцы-рептилоиды. Гигантский шестиугольник на северном полюсе Сатурна — это источник сигнала, который затем идет к Луне и дальше ретранслируется на Землю. Этот сигнал попадает людям прямо в мозг и формирует ту реальность, в которую рептилоиды хотят нас погрузить. В итоге, согласно Айку, человечество живет в «Сатурно-Лунной Матрице».

Все это можно было бы считать забавной околонаучной фантастикой, если бы не вполне конкретные последствия для здоровья людей, и не только психического. Так, именно Айк был среди самых активных пропагандистов конспирологических теорий о связи вышек 5G и COVID-19, о вирусе как биологическом оружии и об отказе от вакцинации.