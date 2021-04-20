«Напрячь все силы, навести массовый террор, расстрелять»

При Ленине ВЧК внесудебно казнила десятки тысяч лучших людей России.

Похороны Феликса Дзержинского. Фото: ТАСС

Врагов у новой власти было немало. В 1903 году на II съезде Российской социал-демократической партии Ульянов-Ленин заявил, что его фракция представляет интересы лишь рабочих. Горячие речи Ленина возмутили многих делегатов, они выступали, выражая мнения разных групп общества, поэтому покинули зал в момент избрания Центрального комитета, в результате чего ленинская группировка получила большинство голосов. С тех пор Ленин стал именовать своих сторонников большевиками, а несогласившихся с ним соцдемократов — меньшевиками. Вскоре после захвата власти в РФ он заявил, что социал-революционеры (эсэры), социал-демократы (эсдеки) и любые другие социалисты должны рассматриваться как враги. Он не искал с ними союза, взаимодействия, компромисса, да и не умел этого делать. А ведь способность договариваться, искать союзников — важнейшая сторона деятельности политиков.

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В первые же дни после захвата власти, то есть в октябре 1917 года, Ленин учредил специальный орган «по борьбе с «инакомыслящими» — Военно-революционный комитет.

Чуть позже, постановлением СНК РСФСР, подписанным им 7 (20) декабря 1917-го, орган был преобразован во Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК). В феврале 1918 года ВЧК было дано право, наряду с передачей дел в трибунал, расстреливать активных врагов режима, а 9 августа 1918-го Ленин приказал чекистам «напрячь все силы… навести тотчас массовый террор, расстрелять <врагов>… Ни минуты промедления. Надо действовать вовсю: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков, ненадежных». В тот же день в другой телеграмме он потребовал: «Необходимо… провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев… сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города».

Расстрелы несогласных стали нормой. Чудовищные цифры опубликовал в своей книге «Два года борьбы на внутреннем фронте», изданной в 1920 году в Москве Госиздатом, М.И. Лацис (псевдоним Я.Ф. Судрабса). Он представился членом коллегии Наркомвнудела и ВЧК, то есть был прекрасно информированным человеком. Согласно его данным, только за 1918-й и первую половину 1919 года лишь в 20 губерниях РФ ВЧК расстреляла 8389 человек. Арестовано за это время, по его сведениям, 87 тысяч человек, раскрыто контрреволюционных организаций — 412, подавлено крестьянских восстаний — 344. Лацис написал: «ЦИФРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЗДЕСЬ, ДАЛЕКО НЕ ПОЛНЫ». Данных о расстрелах за 1917 год Лацис не привел.

Он назвал цифры расстрелов в 20 губерниях. Всего же в РФ было 78 губерний, 21 область на правах губерний и 2 округа. ВЧК зверствовала по всей стране не менее люто. Значит, в целом по стране число казненных только чинами ВЧК за полтора года могло превысить несколько десятков тысяч человек. Помимо ВЧК, действовали всевозможные армейские и прочие трибуналы, специальные ячейки, карательные группы и отряды. Скольких «врагов» убили они, сказать невозможно.

Для сравнения: за 80 лет царского правления (с 1826 по 1906 год) смертную казнь применили 894 раза. В их число входит и кровавый разгром петроградских рабочих, принявших участие в мирной демонстрации 22 (9) января 1905 года. Тогда на улицы Петербурга вышло около 150 тысяч рабочих с женами и детьми, несших царские портреты, иконы и кресты. По официальным данным при разгоне мирной демонстрации было убито 96 и ранено 330 человек, но в газетах тех лет писали, что число убитых и раненых составило около пяти тысяч. Вместе с тем цифра 894 включает всех казненных, в том числе и тех, кому суды вынесли смертный приговор за уголовные преступления.

Ленинская власть казнила в тысячи (если не в десятки тысяч) раз чаще. Особенно Ленин ненавидел интеллигенцию. Ему хотелось наивозможно скорее «наготовить» новых — «красных» спецов вместо демократически и широко мыслящей социальной группы интеллектуалов. В популярном лозунге провозглашалось: «каждому по способностям», но Ленин посчитал необходимым другой подход. Он выставил условием для приема в вузы не стремление к знаниям и не способности эти знания получить, а социальное происхождение и партийную принадлежность будущих специалистов. 2 августа 1918 года Ленин пишет проект «О приеме в высшие учебные заведения РСФСР», в котором требует:

«Комиссариату народного просвещения подготовить немедленно ряд постановлений для того, чтобы… были приняты самые экстренные меры, обеспечивающие возможность учиться для всех желающих, и никаких не только юридических, но и фактических привилегий для имущего класса не могло быть. На первое место, безусловно, должны быть приняты лица из среды пролетариата и беднейшего крестьянства, которым будут предоставлены в широком размере стипендии».

В тот же день Совет народных комиссаров принял ленинский проект как постановление, обязательное к исполнению.

Через четыре дня его опубликовали в «Известиях ВЦИК».

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То, что среди детей имущих жителей и представителей интеллигенции могли оказаться «юные платоны и быстрые разумом ньютоны», способные прославить свое отечество, новую власть не волновало.

Конечно, направленность политики против интеллигенции была столь заметной, что многие видные в обществе люди публично высказывались против нее (особенно открыто и бескомпромиссно — Горький и Короленко). В образованных кругах росли антибольшевистские настроения.

Это вело к увеличению числа арестов и расстрелов людей из этих кругов. В 1921 году чекисты напали на большую группу представителей научной и творческой интеллигенции в Петрограде и ряде других городов, якобы готовивших захват власти. Арестованными оказались 833 интеллектуала. Расследованием дела занялся Я.С. Агранов, работавший с 1917 года секретарем Ленина как руководителя Совета народных комиссаров, а затем перемещенный на командные высоты в ВЧК. По заявлению чекистов, «Петроградской боевой организацией» руководил профессор-географ В.Н. Таганцев, окончивший физико-математический факультет Петербургского университета в 1913 году, ставший профессором того же университета и награжденный за свои открытия малой Серебряной медалью Российского географического общества.

Об арестах ученых Дзержинский доложил Ленину 29 июня 1921 года. Горький лично обратился к вождю, ходатайствуя об их освобождении. Ленину написала также А.Ю. Кадьян, которую Ульянов хорошо знал с детства: она дружила в годы жизни в Симбирске с семьей Ульяновых. Позже Кадьян стала родственницей семьи Таганцевых.

Отец «главаря» заговорщиков Н.С. Таганцев был известен в стране. В царское время он вошел в группу составителей Кодекса уголовных преступлений, стал профессором петербургского университета, академиком, членом Государственного совета (сенатором). Его хорошо знал и Ульянов, так как именно ему сдавал экзамены при получении экстерном диплома юриста. Отец арестованного отправил Ленину два письма и получил от него заверение, что жизнь сыну сохранят, но 103 арестованых были расстреляны, в их числе оказались В.Н. Таганцев и его жена.

В 1992 году всех их реабилитировали и признали, что процесс в целом был фальсифицирован помощниками Дзержинского и им самим. Никакой «Петроградской боевой организации», руководимой В.Н. Таганцевым, не существовало, ее выдумали для того, чтобы покарать ученых.

В 1922 году — как ответ на обвинения в невероятной жестокости, часто звучавшие из уст многих ведущих и авторитетных в мире людей, — Ленин решил вместо лишения жизни лишать критиков режима родины. Он сочинил проект новой статьи к Уголовному кодексу РСФСР и обсудил его с народным комиссаром юстиции Д.И. Курским, а 15 мая 1922 года предложил последнему изложить одну из статей Кодекса следующим образом:

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«…5. Впредь до установления условий, гарантирующих Советскую власть от контрреволюционных посягательств на нее, революционным трибуналам предоставляется право применения как высшей меры наказания — расстрела по преступлениям, предусмотренным статьями 58, 59, 60, 61, 62, 63 + 64 Уголовного кодекса.

х) Добавить и статьи 64 и 65 и 66 и 67 и 68 и 69.

хх) Добавить право замены расстрела высылкой за границу, по решению Президиума ВЦИКа (на срок или бессрочно).

ххх) Добавить: расстрел за неразрешенное возвращение из-за границы.

т. Курский!

По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу). См. с. 1 внизу ко всем видам деятельности меньшевиков, с-р. (социалистов-революционеров. — В. С.) и т. п.; найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией и ее борьбой с нами (подкупом печати и агентов, подготовкой войны и т. п.).

Прошу спешно вернуть с Вашим отзывом.

15/V.».

А вот письмо Ленина главе ЧК:

«т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим… Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить, и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу. Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро, с возвратом Вам и мне, и сообщить мне их отзывы и Ваше заключение. Ленин».

Как водится, все было немедленно учтено, Уголовный кодекс был дополнен новым разделом «О контрреволюционных преступлениях», тут же утвержден в новой редакции III сессией ВЦИК и введен в действие с 1 июня 1922 года. Лев Троцкий публично согласился с Лениным, заявив: «Мы этих людей высылаем потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть невозможно».

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Несколько сотен известных интеллектуалов вызвали в ЧК, где их заставили расписаться под заявлениями, что они будто бы сами хотят добровольно покинуть страну.

Их обязали (под угрозой расстрела за отказ) самим оплатить билеты на пароходы, и 29 сентября и 16 ноября 1922 года на судах «Обербургомистр Хакен» и «Пруссия» первые группы были отправлены в Германию из Петрограда, 19 сентября высылку продолжили из Одессы, а 18 декабря на итальянском пароходе «Жанна» — из Севастополя. Затем несколько групп видных интеллектуалов были выставлены из страны на поездах.

В результате РФ потеряла выдающихся специалистов и в их числе видных философов Бердяева, Булгакова, Франка, Карсавина, Лосского, Питирима Сорокина (последнего считают отцом социологии). Одобряющий «философские пароходы» «бесогон» Никита Михалков, видимо, плохо знает, о чем он сегодня вещает с одобрением.

Валерий Сойфер

— специально для «Новой»

СПРАВКА «НОВОЙ»

Автор — советский и американский биофизик, биолог, генетик, историк науки, правозащитник. В 1970–1979 годах — заместитель директора Всесоюзного НИИ прикладной молекулярной биологии и генетики (создатель этого института). В середине 70-х включился в правозащитную деятельность, в 1980 году был отстранен от работы, а в 1988-м лишился советского гражданства и выехал в США. С 1990 года — директор лаборатории молекулярной генетики Университета им. Дж. Мейсона. С 2016 г. почетный профессор того же университета. Автор более 30 книг и 300 работ, опубликованных на русском, английском, немецком, французском, эстонском, вьетнамском, чешском и других языках.

Валерий Сойфер

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