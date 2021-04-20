 

США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей

20.04.2021, 7:32, Новости дня
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“Сегодня в Польшу прибыло несколько десятков американских самолетов F15 и F16. Командование силами США в Европе отрабатывает быструю переброску военно-воздушных сил в Европе с использованием в том числе польских аэродромов”, – написал он.

Министр подчеркнул, что такие действия направлены на укрепление безопасности в регионе.

Dzisiaj do  przylecia * o kilkadziesi * t  samolotów #F15 i #F16. @US_EUCOM * wiczy szybki przerzut si * powietrznych w Europie z wykorzystaniem m. in. polskich lotnisk. Wspólnie * wicz * c, wzmacniamy bezpiecze * stwo naszego regionu #StrongerTogether pic.twitter.com/MWrIzRswhG

— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) April 19, 2021

Контекст:F15 и F16 – американские истребители четвертого поколения.
В конце марта стало известно, что из-за стягивания российских войск к границе с Украиной и гибели на Донбассе четырех украинских военнослужащих в один день европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения с “возможного кризиса” до “потенциально неминуемого кризиса” – самого высокого уровня.
14 апреля Черноморский флот РФ апреля сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб. В учениях, кроме кораблей, будут участвовать самолеты и вертолеты.
Позже временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Штаты могут увеличить количество американских военных в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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