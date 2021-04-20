19 апреля боевики на Донбассе шесть раз нарушили перемирие – штаб ООС

“19 апреля было зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. […] Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Авдеевка (из минометов калибра 120 мм), Пивденное (еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов), Майорск (из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Пески (из крупнокалиберных пулеметов, подствольных и станковых противотанковых гранатометов).

“В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2”, – отметили в штабе ООС.

По его данным, на 7.00 вторника, 20 апреля, боевики один раз нарушили перемирие, открыв огонь из гранатометов разных систем в районе Золотого-4. Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Об открытии огня в ответ в штабе ООС не сообщается.

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Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло более 30 украинских военных.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

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