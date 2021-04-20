 

МИД прокомментировал идею экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

20.04.2021, 7:18, Новости дня
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Бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу, предложившему запретить россиянам въезд в Евросоюз, стоило бы пообщаться с руководством Турции и Греции, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Ему (Ильвесу – прим. ВЗГЛЯД) стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», – передает РИА «Новости» слова Грушко на просьбу прокомментировать слова экс-главы Эстонии.

Ильвес сложил президентские полномочия в октябре 2016 года после двух сроков на посту президента Эстонии. Впервые он был избран президентом в 2006 году, в 2011 году переизбран на второй срок.

Напомним, Ильвес предложил прекратить выдачу виз россиянам в Евросоюз. «Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах», – сказал он. Уточняется, что политик призвал заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. Он убежден, что этот шаг необходим для безопасности Европы. 

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что призыв Ильвеса противоречит основным правам человека о свободе передвижения. 

Депутат эстонского парламента от правящей Центристской партии Игорь Кравченко дал негативную оценку призыву Ильвеса запретить россиянам въезд в страны Евросоюза.



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