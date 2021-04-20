 

Посол США решил последовать рекомендации Кремля

20.04.2021, 7:18, Новости дня
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Посол США в РФ Джон Салливан отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена, сообщили в Госдепе.

«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок», – передает ТАСС со ссылкой на Axios слова представителя американского внешнеполитического ведомства.

«Он вернется в Москву в ближайшие недели», – добавил он.

Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.



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