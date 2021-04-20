Как шотландский хакер взломал серверы Пентагона и нашел в файлах информацию о внеземном флоте

20 лет назад произошло то, что власти США назвали крупнейшим взломом военных компьютеров за всю историю. А сделал это скромный хакер-аутист из Шотландии. Причем не из зла и не за деньги, он просто искал информацию об НЛО и пришельцах.

В начале 2000 года шотландскому хакеру Гэри Маккиннону настолько надоело, что правительство скрывает информацию, касающуюся НЛО и бесплатной энергии, что он решил взломать НАСА и Пентагон.

Невозможно представить, как кто-то мог взломать самые защищенные серверы Пентагона в США, используемые военными и НАСА, но Маккиннону это удалось.

Его любопытство по поводу НЛО и существования инопланетян принесло нужную информацию не только ему, но отличные новости всем конспирологам и уфологам. Маккиннон заявил, что, в частности, он нашел следующие доказательства:

1. Информация о создании секретного космического флота и существовании неиссякаемого источника энергии для этих секретных космических кораблей.

2. Он сказал, что видел настоящие фотографии НЛО в компьютерных файлах в здании Космического центра Джонсона. Он даже сделал снимок экрана одного из сигарообразных НЛО между космосом и земной атмосферой. К сожалению, позже он был удален с его компьютера.

3. Факты того, что власти использовали фоторедакторы для того, чтобы удалять НЛО, случайно попавшие на те или иные важные фотографии.

После того, как информация об этом взломе стала известна властям США, они более 10 лет требовали экстрадиции Маккиннона из Великобритании в США, чтобы судить его и посадить в тюрьму. США обвинили Маккиннона в крупнейшем взломе военных компьютеров за всю историю.

Однако уже тогда было ясно, что если бы это произошло, Маккиннон мог бы рассказать в суде слишком многое из того, что власти США предпочти бы не оглашать даже в условиях закрытого судебного процесса. Это могло стать настоящей катастрофой для Пентагона, а также для всей его военной и космической деятельности.

При этом, когда история Маккиннона стала известна общественности, у него появилась большая группа поддержки, которая выступала против его экстрадиции и начала сбор денег на судебные издержки для него.

В итоге, в 2012 году британское правительство просто отклонило запрос о его экстрадиции, и все дела против него в США были закрыты. Это случилось после того, как в Великобритании Маккиннона признали душевнобольным. Официально Маккиннон лишь страдает синдромом Аспергера – высокофункциональной формой аутизма.

В числе сенсационной информации, обнаруженной Маккинноном в файлах Пентагона, были сведения о "внеземных офицерах", "контакты между флотилиями" и секретной программе под названием "Солнечный страж" (Solar Warden). Судя по всему, у американских военных был в космосе секретный батальон, который использовался Командованием военно-морской сети и в космических операций США (NNSOC). В этой программе было задействовано около 300 военнослужащих.

Сообщалось, что он даже нашел два конкретных названия кораблей из этой программы: USSS LeMay и USSS Hillenkoetter в одной из папок. Интересно, что у кораблей ВМС США как правило в названиях присутствуют только две буквы "S", но в файлах пентагона Маккиннон четко видел три "S". Предполагалось, что третья буква "S" обозначает слово "космический" (Space), то есть речь идет о космическом флоте США.

"Я также нашел список офицеров в разделе "Офицеры, не работающие на Земле". Это не означает , что это список пришельцев, но это факт того, что они работают не на нашей планете. Они обслуживали флот, который состоял не из кораблей ВМС США, а из космических кораблей вдали от нашей планеты",- говорил Маккиннон.

Любопытно, что в 2010 году уфолог Даррен Перкс напрямую обратился к Министерству обороны США с просьбой раскрыть информацию о секретной программе, известной как "Solar Warden", и ему неожиданно ответили.

"Около часа назад я разговаривал с представителем НАСА, который подтвердил, что это действительно их программа, но она была прекращена президентом. Он также сообщил мне, что это не совместная программа с Министерством обороны. Представитель НАСА сообщил мне, что мне следует направиться к менеджеру FOIA Космического центра Джонсона", – рассказывал Перкс.

Никакой другой дополнительной информации по этому делу пока больше не поступало, а новой информации о Гэри Маккинноне и вовсе найти в сети практически невозможно. Что с ним сейчас, неизвестно, может быть он ушел в подполье. Последний раз интервью с ним появлялось в британских СМИ в 2016 году, где он признавался , что решение Терезы Мей об отмене экстрадиции в США по сути спасло ему жить.