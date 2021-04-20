Мнение: О звезде и смерти Алексея Навального

Он действительно был звездой, оппозиционер Алексей navalny Навальный. По мнению одних – в кавычках, по убеждению других – самой настоящей. И вот… Такие страшные слова рядом с фамилией, которую за последние месяцы выучил даже больше, чем каждый десятый в России.

Счёт уже, возможно, идёт не на дни – на часы. Промедление смерти подобно. © Дело ускоренными темпами идёт к роковой развязке…

Глава профсоюза «Альянс врачей» (признан иноагентом), лечащий врач оппозиционера Алексея Навального, офтальмолог по основной медицинской специальности, Анастасия Васильева сообщила о критическом состоянии своего пациента. По её словам, у оппозиционного политика усилившийся риск почечной недостаточности и есть вероятность остановки сердца буквально с минуты на минуту. «Калий в сыворотке крови — 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжёлые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца», – говорится в твиттер-аккаунте команды Анастасии Васильевой.

Справедливости ради, эти тревожные прогнозы были озвучены ещё в конце минувшей недели – 16 и 17 апреля. На данный момент ничего более трагичного, чем сообщение ФСИН о том, что Алексея Навального переводят в больницу и назначают ему витаминную терапию, так и не прозвучало.

Ещё 24 марта адвокаты Алексея Навального рассказали о его резком ухудшении здоровья. По их словам, оппозиционер уже несколько дней испытывает сильные боли в спине, у него начала отниматься нога, а в качестве помощи ему давали только таблетки ибупрофена. Кроме того, сам Алексей Навальный заявил, что сотрудники колонии намеренно вредят его здоровью, нарушая право на непрерывный восьмичасовой сон (впоследствии ФСИН представила видеозаписи, частично опровергающие данное утверждение) и не оказывая должной медицинской помощи.

Через неделю, 31 марта оппозиционер объявил голодовку, потребовав пустить к нему приглашённого врача и выдать лекарства. В этот же день ФСИН заявила, что Навальному в колонии оказывают всю необходимую медпомощь, а его состояние стабильное. Ещё две недели спустя, 14 апреля, Юлия Навальная сообщила, что её супруг похудел с 93 кг до 76-ти при росте 190 см (такая потеря массы тела не может считаться критической и соответствует умеренной худобе).

А вот теперь, оказывается, уже почти всё… И США готовятся вводить новые #санкции – теперь за уморение лидера оппозиции. Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье, 18 апреля, пригрозил «последствиями» российским властям, если находящийся в тюрьме Алексей Навальный умрет. А сам нынешний глава Белого дома днём ранее заявил, что считает ситуацию с российским оппозиционером «абсолютно несправедливой и абсолютно неподобающей». Однако не стал говорить о возможных ответных действиях Вашингтона.

И неизвестно куда в одночасье исчезло «богатырское #здоровье» оппозиционного политика, плававшего в ледяной воде и бегавшего по 10-15 км. То самое, которое помогло ему не только выжить после смертельного отравления, но и полностью восстановиться, вопреки всем первоначальным прогнозам, за считанные недели пребывания на свежем берлинском воздухе.

В сущности, сейчас в «Деле Навального» можно увидеть повторение той же самой схемы, которая уже сработала в августе прошлого года в Омске. Те же крики об угрозе жизни, те же заявления о критическом состоянии, те же обвинения официальной медицины в желании уморить пациента. Разве что медийный эффект оказывается несколько тише: римейк в 99% случаев выходит слабее оригинала.

Тогда, восемь месяцев назад, российская власть дрогнула и проявила добрую волю. Сейчас она может и упереться, сочтя, что «давить» будут всё равно. И уже понятно, что следующие шаги Вашингтона – ограничения на вторичный рынок рублёвых облигаций Минфина и российских госбанков, а также запрет американским инвесторам совершать сделки с любыми долговыми бумагами РФ – последуют при любом исходе кейса с Алексеем Навальным. Который в данном случае оказался для Кремля чем-то вроде отравленной пули.

И вот глядя на всё это, так и не понятно, кто же хуже для России – такая #власть или такая #оппозиция?

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