Климкин о высылке дипломатов: В Москве начали сдавать нервы

“В Москве начали сдавать нервы. Всегда правило “паритета” было ключевым для “обмена” высылкой дипломатов. Так на так. А здесь РФ высылает 20 чешских дипломатов в ответ на высылку 18 российских. Их реально достало, ведь имиджевый удар сумасшедший”, – написал украинский дипломат.

Он считает, что взрыв арсенала в Чехии в 2014 году, к которому оказались причастны агенты российского ГРУ, НАТО должно рассматривать как “акт государственного российского терроризма на территории страны НАТО”.

“Все эти “обмены” дипломатами усиливают аллергию на Россию на Западе. Теперь коллективный Запад должен определиться с лекарствами от аллергии и здесь нужно сделать так, чтобы без нашего участия – никак”, – объяснил Климкин.

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Контекст:16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетице взорвался склад, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов, сообщает Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.

17 апреля глава министерства внутренних дел Чехии, и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии и потребовала их покинуть страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

За последний месяц за причастность к шпионажу и другим недружественным действиям российских дипломатов выслали ряд стран, в частности, США, Польша, Италия и Болгария.

16 апреля в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка при получении якобы “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”, позже его отпустили.

17 апреля в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило “в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге”. Ему объявили о “нежелательности пребывания” консула Сосонюка на территории России и рекомендовали уехать из РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

В МИД Украины назвали инцидент грубой провокацией со стороны РФ. В связи с происходящим в ведомстве сообщили, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

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