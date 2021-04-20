 

В Кремле объяснили ответные меры России на санкции США

20.04.2021, 6:34, Разное
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Президент США Джо Байден недавно заявил о намерении прекратить ухудшение отношений с Россией и назвал ее “великой державой”. При этом он ввел новые санкции в отношении нашей страны. Действия американского лидера порой трудно объяснить с точки зрения логики.

На этот раз Америка ввела санкции против 32 российских физических и юридических лиц, а также шести предприятий. Также США заявили о намерении выслать десять дипломатов РФ.

Как и в прошлые разы, Россия ответила США тем же. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая тактика со стороны Москвы приемлема и оправдана. Дмитрий Песков подчеркнул, что в действиях Москвы прослеживается четкая позиция взаимности, пишет RT.

“Каждый раз в отношении США, конечно же, будут приниматься соответствующие меры в случае, если подобная санкционная практика будет продолжаться”, — заявил Дмитрий Песков.

В МИД РФ уже подробно рассказали об ответных мерах России из-за “враждебных действий США”. В ведомстве отметили, что Россия не может не отреагировать на подобные резкие шаги.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что запрет американским компаниям закупать российские долги приведет к снижению реальных доходов россиян, бюджета в социальной сфере, росту цен, обесцениванию. Такую точку зрения выразил политический эксперт Игорь Николаев.



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